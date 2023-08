Emeutes urbaines : la salle de spectacle de la Source à Fontaine ne rouvrira pas à la rentrée

Il n'y aura pas de rentrée en septembre pour la salle de spectacle de la Source et l'école de musique de Fontaine (Isère). Les locaux ont été incendiés fin juin lors des émeutes urbaines. Et les dégâts sont encore très importants, trop importants pour accueillir du public, explique ce mercredi le maire de Fontaine Franck Longo sur France Bleu Isère.

Hall impraticable et vitres cassées

Le hall d'entrée reste impraticable et les 40 vitres, faites sur mesure, sont toutes cassées et doivent encore être remplacées. Impossible d'ouvrir dans ces conditions. Les salles de spectacle n'ouvriront pas avant au moins un an. En revanche, le maire espère pouvoir rouvrir l'école de musique dès le mois d'octobre.

Une saison "hors les murs"

En attendant, les spectacles prévus pour cette saison vont se jouer "hors les murs", avec une représentation par exemple sur le parvis de la mairie de Fontaine ou dans des salles des communes alentours, comme la Belle Electrique à Grenoble.