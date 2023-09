Émeutes urbaines suite à la mort de Nahel : 14 nouveaux individus identifiés après des violences à Podensac

Ils s'étaient attaqués à la caserne de gendarmerie et à la mairie de la commune avec des cocktails molotov et des feux d'artifice, en marge des émeutes suite à l'affaire Nahel, ce jeune tué par un policier à Nanterre. Les violences se sont déroulées à Podensac dans la nuit du 29 au 30 juin. Six individus avaient déjà été interpellés 48h après les faits. Le parquet de Bordeaux annonce ce vendredi l'identification de 14 nouveaux jeunes ayant participé à ces émeutes.

ⓘ Publicité

Une vingtaine d'individus impliqués

En tout, une vingtaine de personnes ont participé à ces violences, affirme le parquet de Bordeaux. Plusieurs mortiers artificiers et un cocktail molotov avaient été saisis. Par la suite, une information judiciaire a été lancée sur ces 6 individus, dont un jeune mineur.

Le parquet de Bordeaux précise : "Ils faisaient usage de mortiers d’artifices sur la place de la mairie, dérobaient un défibrillateur et mettaient le feu à des poubelles. A la vue des gendarmes, ils leur jetaient des chandelles romaines, les poursuivaient jusqu'à la brigade de gendarmerie et attaquaient la caserne où résidaient les familles à l'aide de cocktails molotov et jets de pierre, avant de prendre la fuite"

Après des investigations, les enquêteurs de la brigade de Langon-Toulenne sont parvenus à identifier 14 autres personnes qui étaient présentes lors de ces violences. Six d'entre eux ont été placés en garde à vue. Huit ont pu être entendus librement.

Trois personnes majeures ont été présentées au juge d'instruction avant d'être placées sous contrôle judiciaire. Les émeutiers, âgés de 16 à 22 ans, sont majoritairement originaires du territoire de la communauté de communes Convergence Garonne.