La jeune manchoise de 18 ans s'est éteinte le 4 avril. Elle était atteinte d'un cancer des os, était hospitalisée à Rennes et plongée dans le coma depuis le 21 février dernier.

Beaumont-Hague, France

C'est avec beaucoup d'émotion que l'on a appris le décès d'Emily, cette jeune fille de 18 ans était atteinte d'un cancer et était hospitalisée à Rennes. Elle s'est éteinte ce mercredi.

France Bleu Cotentin et la région de la Hague s'était mobiliséspour aider sa famille car depuis plus d'un an, les parents se relayaient à son chevet, à leurs frais.

Dans l'avis de décès publié dans La presse de la Manche, la famille de la jeune fille remercie particulièrement "tous ceux et celles qui, par leur soutien, les ont accompagnés".

La cérémonie religieuse sera célébrée ce samedi 7 avril après-midi en l’église de Beaumont-Hague.