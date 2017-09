Emmanuel Besnier perd son combat contre France Télévisions

Le PDG du géant laitier mayennais avait saisi la justice au nom de l'atteinte à la vie privée après la diffusion d'un reportage dans l'émission Envoyé Spécial. Il réclamait également 50.000 euros de dommages et intérêts.

Dans le reportage de France Télévisions "Lactalis : le beurre et l'argent du beurre?" diffusé le 13 octobre 2016, on voyait le château d'Emmanuel Besnier à Entrammes mais aussi sa cuisinière qui parlait de son salaire et des plats préférés du PDG de Lactalis. Pour les juges du TGI de Laval, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée, car il y a eu avant ce reportage des articles dans la presse sur le château d'Entrammes et qu'en plus Emmanuel Besnier est un personnage public. Enfin concernant l'interview de la cuisinière, le tribunal estime que les révélations sont anodines. Emmanuel Besnier devra payer 2.500 euros à France Télévisions pour les frais de justice.