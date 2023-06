Emmanuel Macron à Nîmes : le RN du Gard dénonce une "opération de communication"

Avant 'un été qui s'annonce "très difficile", Emmanuel Macron est venu ce vendredi dans le Gard superviser le déploiement des nouveaux moyens de la Sécurité civile annoncés après les feux de forêt massifs de 2022. Sur la base aérienne de la Sécurité civile, à Nîmes-Garons, le chef de l'Etat a assisté à un entraînement dans les airs et sur terre. Sur le tarmac, un avion Dash tout neuf, qui a été livré il y a quelques jours seulement et n'a pas encore volé. Les moyens aériens "ont été encore renforcés pour l'été 2023: nous passons de 38 à 47 appareils", a confirmé ensuite le Président devant le personnel réuni dans un hangar. "Nous continuerons la montée en puissance", a-t-il promis.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, les 4 députés Rassemblement National du Gard (Yoann Gillet, Nicolas Meizonnet, Pascale Bordes et Pierre Meurin), assurent : "Ce qui aurait pu être une visite d’importance avec des annonces concrètes n’a été qu’une opération de communication lors de laquelle les parlementaires, les élus locaux et les médias ont été minutieusement mis à l’écart. Le président n’a finalement rien annoncé de plus que les « annonces » déjà faites à l’automne dernier."

Les députés RN ajoutent : "Alors que le risque incendie n’a jamais été aussi important, Emmanuel Macron a fait l’impasse sur le manque encore criant de moyens alloués. Pire, l’annonce de deux nouveaux Canadairs à l’horizon 2027 sonne comme un mensonge. En effet, le chaine de production de ces appareils, située au Canada, est annoncée comme saturée, ne permettant pas une livraison des appareils commandés dans les délais annoncés par le président de la République et le gouvernement. Lors de l’examen du projet de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie en séance publique du 17 mai 2023, la Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales a d’ailleurs avoué les réelles difficultés du constructeur pour produire les avions commandés.

Les députés Rassemblement National du Gard appellent de leurs vœux des actes forts et la mise en place d’une véritable politique de réindustrialisation permettant de construire en France les Canadairs commandés par la France et financés par les Français à travers les subventions européennes. Des solutions existent : des entreprises ont témoigné de leur volonté d’investir à proximité de la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garons. Ce projet, s’il était soutenu par l’État, permettrait, outre de réindustrialiser notre pays, de redonner la possibilité de réduire les délais entre la commande de nouveaux appareils et leur livraison."

L'an dernier, 72.000 hectares, dont 60.000 hectares de forêts, sont partis en fumée en France, et 60.000 personnes avaient dû être évacuées en raison des incendies, qui avaient été record en Gironde, mais avaient touché aussi des zones plus au Nord d'habitude épargnés, comme le Jura ou la Bretagne.

C'était un "événement climatique sans précédent", un "épisode très dramatique qui a touché l'ensemble de la France" avec 50 départements concernés par des incendies, rappelle l'entourage du Président. "Il fallait changer le logiciel pour s'adapter à ces nouveaux enjeux."