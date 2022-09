Emmanuel Macron à Pau : la police confisque des pancartes accrochées aux fenêtres chez des riverains

"Je veux pouvoir partir en retraite avant l'effondrement climatique" : c'est ce qui était écrit sur l'une des pancartes confisquées par la police chez des habitants du quartier du Foirail avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à Pau ce vendredi. Le chef de l'Etat est venu inaugurer le nouveau pôle culturel du Foirail en compagnie de François Bayrou. Dans le quartier, bouclé à l'occasion de cette visite, un couple de riverains a reçu la visite de policiers. Les représentants des forces de l'ordre leur ont confisqué les pancartes accrochées aux fenêtres de leur appartement situé juste au-dessus de la place du Foirail, comme l'ont révélé nos confrères de La République des Pyrénées. La police confirme cette intervention chez des riverains et ajoute qu'il "n'y a pas eu d'usage de la force".

Cet homme et cette femme ont dû décrocher les pancartes pour ne pas perturber la cérémonie. Cette habitante souhaite rester anonyme mais raconte ce qu'il s'est passé : "J'ai su que le roi arrivait, donc je me suis dit que j'allais mettre mes petites pancartes que je prends d'habitude pour aller manifester. Il n'y avait rien de bien méchant sur les pancartes. C'était "Tout va bien dans le meilleur des mondes... ou 1984 je ne sais plus". Des petites références littéraires !"

Sur l'autre pancarte, il était écrit "Je veux pouvoir partir en retraite avant l'effondrement climatique". La Paloise à l'origine de ce slogan commente : "Ce n'est pas faux non plus, ma foi !" Elle insiste sur le caractère inoffensif de sa présence à la fenêtre : "On était cool, on disait bonjour aux gens, [...] ils avaient peur qu'on dise d'autres trucs quand le roi arrive donc ils sont venus nous enlever les pancartes. On n'a pas eu trop le choix de leur ouvrir." Cette riveraine ajoute que les policiers avaient un bélier dont ils ne se sont pas servis pour pénétrer chez elle. "Ils ont pris les pancartes et m'ont dit d'aller les chercher au commissariat, j'ai dit qu'ils pouvaient les mettre à la poubelle et que j'en referai d'autres."