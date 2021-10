Emmanuel Macron au "Cloître des faiseurs d'avenir" à Marseille

Cinq semaines après le lancement du plan "Marseille en grand" le 2 septembre dernier, Emmanuel Macron est de retour à Marseille. Le président de la République est arrivé ce vendredi soir avec une heure et demie de retard au "Cloître des faiseurs d'avenir", un pôle d’innovation et d’entrepreneuriat dans le 13e arrondissement.

Au menu : emploi, réinsertion des jeunes et présentation d'idées nouvelles. "J'ai noté une douzaine d'idées, il faut que dans le mois qui vient on les mette en œuvre" souligne le chef de l'Etat, venu à Marseille pour un premier état des lieux après ses nombreuses annonces début septembre.

La soirée se poursuit avec un dîner à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en compagnie de la présidente de la Métropole Martine Vassal et du maire de Marseille Benoît Payan. Il sera notamment question de la répartition des compétences entre la Métropole et les 92 mairies qui la composent ainsi que des écoles marseillaises et du plan d'1,2 milliard pour leur rénovation. Sur la table également, la question des transports, de l'habitat indigne et de la sécurité.

Ce samedi matin, Emmanuel Macron est attendu au 127e congrès national des sapeurs-pompiers pour une prise de parole à 11 heures.