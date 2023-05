Amiens : Emmanuel Macron dénonce l'agression "inqualifiable" du petit-neveu de son épouse

Depuis l'Islande où il est en déplacement, Emmanuel Macron a dénoncé ce mardi soir l'agression "inacceptable" et "inqualifiable" du petit-neveu de sa femme Brigitte Macron. Jean-Baptiste Trogneux, 29 ans, patron de la célèbre chocolaterie du même nom, a été "tabassé" devant l'une de ses boutiques en centre-ville d'Amiens, peu après l'interview du chef de l'État sur TF1 lundi soir , a raconté Jean-Alexandre Trogneux, le père de la victime et neveu de la première dame. Jean-Baptiste "a une ou deux côtes cassées", un "hématome" cérébral et "trois doigts foulés", a-t-il détaillé.

"Il a été agressé parce que c'est notre petit neveu", a fustigé le chef de l'État. "Il a été confronté à la brutalité, à la violence et à la bêtise", a-t-il poursuivi, ajoutant que "c'est la justice qui aura à se prononcer". "La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre."

Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.