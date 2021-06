Emmanuel Macron giflé : l'agresseur avait bu, "Mein Kampf" découvert chez l'autre suspect

L'homme qui a giflé le président de la République et celui qui est soupçonné de complicité sont encore en garde à vue ce mercredi midi, au lendemain de l'agression à Tain-l'Hermitage. On ne sait pas encore si la garde à vue sera prolongée. En revanche, les centres d'intérêt des deux hommes se précisent. Ils ont créé à Saint-Vallier où ils habitent l'AMHE, l'association des arts martiaux historiques européens. Il s'agit de pratique de combats anciens et oubliés. Il existe une fédération nationale de ces clubs. Chez l'ami de l'agresseur, les enquêteurs ont trouvé épée, dague et aussi une arme à feu de collection qu'il possède légalement.

"Mein Kampf" au domicile du complice présumé

Damien, celui qui a donné la gifle, est en couple, il est sans emploi. Sur les réseaux sociaux, il s'intéresse aussi à des influenceurs d'extrême droite et des suprémacistes blancs. Son ami Arthur est intérimaire et à son domicile, les enquêteurs ont également découvert le livre Mein Kampf d'Adolf Hitler. Le geste a-t-il pour autant une motivation politique ? L'agresseur a crié "Montjoie Saint Denis, à bas la Macronie". Cette formule Montjoie Saint Denis est considéré comme un slogan royaliste. Mais c'était aussi le cri de ralliement des troupes du roi au Moyen Age. En tout cas, il avait bu. Son test d'alcoolémie était positif au moment de son interpellation.