Emmanuel Macron giflé : le suspect est arrivé au tribunal de Valence

Damien T. est jugé jeudi 10 juin au tribunal correctionnel de Valence, soupçonné d'avoir giflé le président de la République Emmanuel Macron deux jours plus tôt à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme.

48 heures après la gifle, l'homme soupçonné d'avoir agressé le président de la République à Tain-l'Hermitage (Drôme) est jugé jeudi 10 juin. Il a été transféré dans la matinée, de la gendarmerie de Romans-sur-Isère où il était en garde à vue, vers le tribunal de Valence. Il y est arrivé vers 11 heures avant une audience en comparution immédiate à 13h30.

Selon le procureur de la République de Valence, Damien T, 28 ans, habitant de Saint-Vallier , a expliqué pendant son audition avoir agi "sans réfléchir" pour dénoncer la politique du gouvernement. Il est jugé pour violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'ITT (interruption temporaire de travail), et risque au maximum 3 ans de prison et 45 000 euros d'amendes. Le fait d'avoir frappé le président de la République n'est pas considéré comme une circonstance aggravante. Par exemple, en 2011, un homme avait violemment agrippé par le col Nicolas Sarkozy, il avait écopé de six mois de prison avec sursis.

Proche de l'ultra-droite

Dans un communiqué diffusé mercredi, le procureur de la République de Valence précise que Damien T, au cours de sa garde à vue, "reconnaît avoir porté un coup au chef de l'Etat et avoir prononcé des paroles dénonçant sa politique. Il explique être proche de la mouvance des gilets jaunes et avoir des convictions politiques traditionnelles de droite ou d'ultra droite sans être membre d'aucun parti ni militantisme exprimé. Il soutient avoir agi d'instinct et « sans réfléchir » pour exprimer son mécontentement". Toujours selon Alex Perrin, "il semblerait que la préméditation ne puisse être retenue dans l'accomplissement de ce geste violent. L'individu a pu déclarer avoir eu l'intention d'échanger verbalement avec le chef de l'Etat sur la politique menée actuellement".