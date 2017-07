Emmanuel Macron présent pour l'hommage au père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray

Emmanuel Macron assistera ce mercredi aux commémorations organisées à Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen un an après la mort du père Hamel. Le prêtre avait été assassiné par deux jeunes djihadistes le 26 juillet 2016.

Emmanuel Macron assistera ce mercredi aux commémorations organisées un an après la mort du père Hamel. À Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, le prêtre avait été assassiné par deux jeunes djihadistes le 26 juillet 2016. Selon nos informations, dès 9h ce mercredi, à l’heure même où le père Hamel officiait un an plus tôt, Monseigneur Lebrun, l’archevêque de Rouen célébrera une messe en présence du chef de l’Etat, mais aussi du Premier ministre Edouard Philippe, de Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, ou encore de Sébastien Lecornu, l'ancien président du département de l'Eure désormais secrétaire d'Etat, le tout sous la surveillance de 130 à 150 policiers.

Durant l’office, quatre compositions florales comportant une fleur du jardin du curé assassiné seront déposées devant la croix de procession, le cierge pascal, l’autel et la statue de Marie, autant d’objets de culte qui avaient été profanés le jour du drame. À l'issue de la messe, à 10h30, une stèle républicaine érigée juste à côté sera inaugurée. A 11h15, les habitants seront ensuite invités à se rafraîchir dans le jardin de l'espace Georges-Déziré, quelques mètres plus loin. Dans le même temps, une quinzaine de policiers ayant participé à l'assaut seront décorés en préfecture à Rouen. La journée s’achèvera à 18h lors des vêpres à la basilique Notre Dame de Bonsecours ainsi qu’un temps de prière sur la tombe du père Hamel.

