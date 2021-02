La prévention et la recherche au coeur de la lutte contre le cancer selon Emmanuel Macron

Le chef de l’État présente ce jeudi 4 février sa stratégie de lutte contre le cancer. Emmanuel Macron veut engager l’État sur dix ans sur plusieurs chantiers de long terme et veut miser notamment sur la recherche et la prévention.

Le cancer va peser de plus en plus lourd dans la vie des Français et près de 1000 nouveaux cancers se déclarent chaque jour en France indique l'Institut National du Cancer. Or 40% des nouveaux cas sont évitables souligne l’Élysée. Le premier axe prioritaire de la nouvelle stratégie porte donc sur la prévention, en premier lieu celle du tabagisme avec, en tête, l'objectif d' une génération sans tabac à l'horizon 2032. Une attention particulière sera portée à la prévention de l'alcoolisme surtout chez les jeunes.

Autre chantier, le dépistage. Sept Français sur dix en âge de passer un dépistage du cancer colorectal, par exemple, ne le font pas. L'exécutif se donne pour objectif un million de dépistages en plus à l'horizon 2025 (Il y en a aujourd'hui 9 millions).

La recherche, un axe décisif pour le chef de l'Etat

Un autre grand axe d'action est la réduction des séquelles du cancer, surtout chez les enfants et les adolescents. Deux personnes sur trois en souffrent. L'objectif chiffré est de passer à un tiers. L’État veut pour cela encourager les essais cliniques.

Autre priorité, la lutte contre les cancers à mauvais pronostic. C'est le cas du cancer du pancréas, des poumons ou le cancer du sein triple négatif par exemple. Le taux de survie à 5 ans est inférieur à 33%.

Des chercheurs en laboratoire de l institut de recherche en cancerologie de Montpellier © Maxppp - Guillaume Bonnefont

Un milliard 700 millions d'euros sont mis sur la table les cinq premières années. Il y a aura donc une "clause de revoyure" dans cinq ans pour la poursuite du financement. C'est la recherche qui se taille la part la plus importante, la moitié de l'enveloppe.