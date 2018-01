Craon, France

Emmanuel Macron a sévèrement taclé le groupe Lactalis ce jeudi lors d'un déplacement en Auvergne. Le chef de l'Etat a consacré une partie de son discours à l'affaire du lait contaminé, scandale sanitaire qui touche le leader mondial des produits laitiers depuis le début du mois de décembre 2017 : "Cette affaire nous rappelle que la sécurité sanitaire des consommateurs passe avant toute considération. Je veux, ici, avoir un mot de soutien pour les familles touchées et leur assurer que nous ferons toute la lumière sur cette affaire. Il ne peut y avoir aucune tolérance de l'Etat avec des opérateurs qui ne respecteraient pas les règles. C'est plus de 99% des opérateurs qui les respectent avec scrupule qui prennent tous les risques, qui ne se paient pas pour pouvoir le faire. Je le dis avec force : il n'y aura aucune tolérance de l'Etat. Les causes de la contamination aux procédures de retrait et de contrôles, nous devons tirer les leçons de cette crise. L'enquête est en cours. Des sanctions seront prises par la justice".