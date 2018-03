Selon Jean-Baptiste Moreau, invité de France Bleu Creuse ce lundi, Emmanuel Macron lui a "promis" de venir en Creuse "d'ici la fin de l'année" et de rencontrer les GM&S, ceux-là même qu'il avait accusés de "foutre le bordel" l'année dernière.

Creuse, France

"C'est une promesse qu'il ma faite, et il me l'a redit au salon de l'Agriculture", explique Jean-Baptiste Moreau. Emmanuel Macron viendra en Creuse "d'ici la fin de l'année, c'est certain", il l'a dit à notre député.

Le président @EmmanuelMacron viendra en #Creuse et il ira voir les @gmsenlutte, sur le site de l'usine, pour la première fois : il l'a "promis" à @moreaujb23 invité ce matin de @FBCreusepic.twitter.com/TSwFI5NbG9 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) March 26, 2018

Enfin une rencontre avec les GM&S après l'épisode du "bordel" ?

Selon le député de la Creuse, le président de la République rendra également, pour la première fois, visite aux salariés de l'ex-usine GM&S, aujourd'hui LS Industry.

Il s'était engagé auprès des salariés de GM&S de venir les voir dans le département, il le fera" - Jean-Baptiste Moreau

La dernière fois que les salariés ont vu Emmanuel Macron... c'est quand ils ont fait irruption, sans invitation, à la visite du président de la République à Bellac en juin en Haute-Vienne. "Je ne suis pas le Père Noël", avait alors affirmé Emmanuel Macron face à une salariée qui lui disait : "A La Souterraine, sans cette usine, on va mourir".

Plus tard, en octobre 2017 à Egletons, le président de la République avait accusé les GM&S de "foutre le bordel" au lieu de "regarder s'il y a des places [de reclassement]".

Une "impulsion" pour le plan de revitalisation

Le président de la République viendra aussi faire la promotion du plan particulier pour la Creuse, qu'il a annoncé vouloir transformer en laboratoire de la ruralité du futur.

Au niveau du plan particulier pour la Creuse, il viendra donner une impulsion. Mais d'ici deux ou trois mois, on aura déjà un certain nombre de visites ministérielles" - Jean-Baptiste Moreau

Le projet de faire de la Creuse une base arrière pour l'entraînement des athlètes de VTT aux JO 2024 à Paris, lancé par l'envoyé spécial pour la Creuse Philippe Ramon, est "sur le bureau de Laura Flessel", même s'il n'y a "encore rien d'officiel" selon le député.