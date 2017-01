Emmanuelle, agressée sexuellement, essaye de s'en sortir

Une affaire d'agression sexuelle devant le tribunal de Dijon ce lundi. Emmanuelle, 17 ans, a été agressée sexuellement par son père lorsqu'elle avait 11 ans. Depuis, elle tente tant bien que mal de se réapproprier sa vie.

C'est une affaire qui secoue, et qui prend aux tripes. Emmanuelle, 17 ans, a été placée en famille d'accueil très tôt, dés ses 18 mois. Son père, séparé de sa mère, avait un droit de visite d'abord très restreint, puis qui s'est agrandi au fil des années. Emmanuelle le dit, elle "adorait" son père. "Mais je ne pensais pas qu'il aurait pu faire ce qu'il a fait", explique la jeune fille.

Reprendre sa vie en main et devenir autonome

Lors de l'audience, la fillette a insisté pour témoigner à la barre, juste après que son père y soit passé. Elle tremble, pleure, mais ne flanche pas. Et elle raconte, encore une fois. Que son père lui a demandé de venir sur le canapé avec elle, puis qu'il lui a mis la main sous son t-shirt et dans sa culotte. "Quand il m'a demandé de faire la même chose sur lui, j'ai refusé", explique-t-elle. Le père, lui, ne sait répéter qu'une seule chose : "J'en sais rien, je ne m'en souviens plus" ou encore "ce n'est pas vrai".

4 ans de prison

Emmanuelle ne retient plus ses larmes. Les plaidoiries se succèdent, l'avocate de la défense rappelle que l'homme a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle auparavant, sur une mineure également. Il écopera finalement de 4 ans de prison dont deux avec sursis, une peine "trop peu importante" pour la maman d'Emmanuelle, venue la soutenir.