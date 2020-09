Emmanuelle Bochenek-Puren, nouvelle procureure de la République à Orléans

Emmanuelle Bochenek-Puren est depuis le 27 août la nouvelle procureure de la République d'Orléans. Cette magistrate de 47 ans, qui mène une carrière de "parquetière" depuis vingt ans, avec un détour par la préfectorale et un cabinet ministériel, succède ainsi à Nicolas Bessone, nommé fin juin directeur général de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Passée par le cabinet de la ministre Nicole Belloubet (gouvernement Philippe)

Emmanuelle Bochenek-Puren était entre 2018 et 2020 conseillère de la ministre de la Justice de Nicole Belloubet, fonction qu'elle a quitté pour revenir diriger un parquet. Elle a déjà été procureure dans le passé, à Cherbourg entre 2015 et 2018.

Elle ne dira rien, pour le moment, sur ses futures priorités et axes de travail la tête du parquet d'Orléans, ni évidemment sur les affaires récentes politico-judiciaires qui ont défrayé la chronique (autour notamment de l'ex maire Olivier Carré ou de l'actuel maire d'Orléans Serge Grouard), se donnant le temps de faire ses premiers pas à ce poste, mais salue le travail remarquable de son prédécesseur qui laisse "une juridiction en état de marche".

Emmanuelle Bochenek-Puren découvre Orléans, depuis quelques jours avec sa famille, une ville qu'elle ne connaissait pas et qu'elle trouve "très agréable" : "c'est une très jolie ville, j'ai pu découvrir les bords de Loire et le centre historique notamment", explique celle qui apprécie de découvrir les différentes régions françaises grâce à son métier de magistrate.

Par le passé, Emmanuelle Bochenek-Puren a notamment été en poste dans les parquets de Rochefort-sur-Mer, Nanterre, Versailles, et donc Cherbourg. Elle a aussi exercé les fonctions de directrice de cabinet du préfet de la Dordogne et sous-préfète de Molsheim, dans le Bas-Rhin (2009/2011).