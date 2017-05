Emmanuelle Ménard en lice pour les législatives à Béziers

Femme de l'ombre, Emmanuelle Ménard se lance en politique sur les terres de son mari à Béziers. Elle part à la conquête de la sixième circonscription tenue par l'élu Les Républicains Elie Aboud.

Elle dit avoir pris sa décision il y a un mois tout juste. Mais à Béziers la rumeur d'une candidature de Madame Ménard, Emmanuelle de son prénom, aux législatives courrait depuis des mois. "La dernière élection présidentielle a montré que les Français ont envie de renouveau, de nouvelles têtes" explique-t-elle. Elle se lance donc dans sa première campagne, sur les terres de son mari, à Béziers.

Je suis candidate pour devenir votre députée dans la 6e circonscription de l’Hérault. Tous ensemble, pour choisir le Biterrois ! #menard2017 — Emmanuelle Ménard (@Menard2017) May 10, 2017

Femme de l'ombre qui se risque à la lumière. Elle a officialisé sa candidature mercredi soir sur twitter. Son tout premier tweet sur ce compte. "Je ne voulais pas faire de conférence de presse. Je veux une campagne de terrain."

Comme Monsieur, Madame se présente hors parti mais avec le soutien des formations d'extrême droite: le Front National, le Mouvement Pour la France, le Ciel et le CNIP, Centre national des Indépendants et Paysans (parti traditionnaliste et conservateur). Emmanuelle Ménard tentera dans quelques jours de ravir la sixième circonscription de l'Hérault au député sortant Les Républicains.

"Les Monsieur Madame en politique"

Elie Aboud joue l'ndifférence, ironisant sur "les Monsieur Madame en politique, Monsieur et Madame Balkany, Monsieur et Madame Mégret". Invitée ce vendredi matin à 7h50 sur France Bleu Hérault, Emmanuelle Ménard lui a répondu. "Quand il me compare aux Balkany, il y a deux différences majeures. Robert Ménard et moi ne sommes mouillés dans aucune affaire. Et surtout, à quelle formation appartiennent les époux Balkany? c'est pas Les Républicains?"

Qui est Emmanuelle Ménard?

48 ans, mère de famille recomposée, elle est la quatrième épouse du maire de Béziers. Autrefois juriste, journaliste aujourd'hui, elle est directrice de publication du site Boulevard Voltaire, site d'opinion ouvertement réactionnaire mais indépendant du Front National, où elle signe sous son nom de jeune fille: Emmanuelle Duverger.

Un parcours curieusement similaire à celui de Robert Ménard. Le journalisme, l'engagement humanitaire international, elle au sein de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme - tous les deux se sont connus en Afrique. Et finalement la politique, à droite bien sûr, très à droite.

Rassembler sur l'identité et les traditions

Elle qui est présentée souvent comme une femme de tête, voire le cerveau du couple Ménard, a un discours identique, laissant les questions économiques au second plan. "Il y a aussi d'autres questions qui sont aussi importantes et qui touchent à l'école, à l'éducation, aux traditions, à la protection des racines du sud. C'est sur ces terrains là qu'on pourra rassembler un maximum de gens."