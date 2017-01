Emmaüs 54 fête le dixième anniversaire de la mort de l’Abbé Pierre

La communauté Emmaüs de Meurthe et Moselle organise ce samedi dans son magasin de Vandoeuvre des animations pour se rappeler de son fondateur l’Abbé Pierre, décédé il y a dix ans mais aussi pour partager un moment avec son public et les donateurs.

L'abbé Pierre a été député de Meurthe et Moselle de 1945 à 1951 mais ce n'est qu'en 1988 que la communauté Emmaüs s'installe dans le Département. Une antenne est d'abord crée à Lunéville en 1988 puis une autre à Mont sur Meurthe pour la mise en place de l’activité de ramassage et vente et ce n'est qu'en 2010, que la communauté ouvre son magasin à Vandoeuvre. Le succès est immédiat, le lieu traite chaque année quelques 3, 5 tonnes de matériel.

Cette date anniversaire est donc l'occasion de faire le point explique Mylène Percello, la responsable de la communauté dans le département

Emmaüs 54 veut se souvenir de l'Abbé Pierre © Radio France - Mohand Chibani

Emmaüs ce n'est pas qu'un magasin de meubles

«Pour nous cette anniversaire, c’est le moment de se poser un peu, d’abord pour se rappeler pourquoi on existe, comment Emmaüs est né mais aussi pour échanger avec nos clients sur le fait qu’Emmaüs ce n’est pas qu’un magasin où l’on vend des meubles. Il y aura non seulement une exposition sur la vie de l’Abbé Pierre mais nous organiserons aussi des visites de nos coulisses »

Si des jeunes rentrent aujourd'hui à Emmaüs c'est que les problèmes dehors s'alourdissent

Bénévoles et compagnons seront présents pour accueillir et répondre aux questions du public, parmi eux, Michel, entré à la communauté d’Emmaüs depuis 23 ans, il a rencontré à plusieurs reprises l’Abbé Pierre « J’ai vu l’Abbé à quatre ou cinq reprises, il passait une partie de la journée avec nous, j’ai même déjeuné à sa table, c’était un monsieur qui avait de l’humour, un plaisantin, c’est quelqu’un qu’on n’oublie pas. Il a lancé quelques choses, ça a eu un effet boule de neige, ça continue. Les communautés, il y a vingt ou trente ans, c’était des gens qui avaient quarante ou cinquante ans, il venait de divorcer ou de perdre leur boulot et maintenant on a des jeunes de vingt ans ou trente ans et ça c’est un signe de la société et si des jeunes rentrent à Emmaüs, cela veut dire que les problèmes dehors s’alourdissent et moi ça m’inquiète »

Sur les pas de l'Abbé Pierre © Radio France - Mohand Chibani

Visites guidées et expositions au magasin de Vandoeuvre

Aujourd’hui, la communauté d’Emmaüs en Meurthe et Moselle compte 45 compagnons, c’est deux fois plus qu’il y a dix ans, et parmi eux de plus en plus de demandeurs d’asile comme Alpha, recueilli par Emmaüs il y a un peu plus de trois ans « j’étais dans la rue, c’était dur et quand vous êtes en situation irrégulière c’est encore plus dur. Heureusement qu’Emmaüs existe. J’ai donc frappé à la porte de cette communauté qui m’a accueilli sans conditions et aujourd’hui Emmaüs c’est ma seconde famille »

Des témoignages comme celui-ci, vous pourrez en entendre beaucoup ce samedi lors de l’animation qui sera proposée dans le magasin de Vandoeuvre « Nous voulons partager et expliquer, encore une fois, nous ne sommes pas que des vendeurs de meubles »précise Mylène Percello.