Le village Emmaüs de Pau fait cette offre généreuse et ironique à l'ancien ministre du Budget s'il est condamné à de la prison ferme : demander l'aménagement de sa peine pour qu'il la purge au sein de la communauté.

Pau, France

Le délibéré de l'affaire Cahuzac sera rendu le 15 mai prochain. Ce mercredi, l'avocat général de la cour d'appel de Paris a demandé trois ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre socialiste du Budget poursuivi pour évasion fiscale. La communauté Emmaus Lescar-Pau, par les réseaux sociaux, a lancé une invitation ironique à Jérôme Cahuzac qui a déclaré ses craintes d'aller en prison : qu'il vienne à Lescar dans le cadre de l'aménagement de sa peine.

Germain Sarhy le fondateur de la communauté Emmaus de Pau/Lescar l'a dit sur France Bleu Béarn. "Il découvrirait une autre économie, une économie alternative, une économie qui réinvestit au profit du collectif et non dans des banques suisses. Il faut qu'il prennent conscience de la réalité du terrain. Qu'est-ce que ce serait extraordinaire de voir un ancien ministre avec le peuple, avec les compagnons d'Emmaus. J'ai des compagnons qui sont là sous bracelet avec un aménagement de peine. Et j'ai souvent dit : « Faites-moi venir des élus condamnés »".

"L'invitation" d'Emmaüs Pau Lescar sur sa page Facebook

Dans un message posté sur sa page Facebook, le village Emmaüs Lescar-Pau avance un programme pour l'ancien ministre : "en venant au Village Emmaus Lescar Pau vous participerez aux diverses activités ( tri des objets , ferrailles , vente, cuisine, menuiserie etc ...), vous découvrirez une autre économie".