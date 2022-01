"Emmerder les non-vaccinés" : un Nancéien porte plainte contre Emmanuel Macron

Porter plainte contre le président Macron, un Nancéien l'a fait. Ce vendredi 14 janvier, Philippe Hallier, ancien élu local de 57 ans, engagé dans des responsabilités syndicales, se décide à déposer une plainte au parquet contre celui qui "a envie d'emmerder les non-vaccinés !" Vacciné, Philippe Hallier ne l'est pas. Selon son avocat, Sébastien Dartois, "il n'est pas anti-pass".

Sentiment d'exclusion

Cet habitant du Grand Nancy est en colère contre les propos du chef de l'Etat , qu'il juge discriminatoires et choquants. Ce salarié à la Métropole du Grand Nancy, s'est senti "exclu et méprisé par les mots d'Emmanuel Macron". "C'est de la provocation à la haine et à la violence", s'agace Philippe Hallier.

Sans illusion, mais avec détermination.

Soutenu par son avocat Sébastien Dartois, il attaque le Président de la République pour, notamment "incitation à la haine et à la violence, diffamation publique et injure publique ". Philippe Hallier est conscient que sa plainte n'aura pas de conséquences judiciaires, puisque le locataire de l'Elysée bénéficie d'une immunité pénale. En revanche, c'est un acte symbolique. Le plaignant, souhaite à travers cette démarche "marquer les esprits" et "rassembler l'opinion publique autour de sa cause."