Emotion à Bédarrides pour les obsèques du policier Eric Masson

Les obsèques d'Eric Masson ont été célébrées à Bedarrides (Vaucluse) en présence des habitants, des proches et des collègues touchés par la mort du policier abattu par un trafiquant de drogue. Un ultime hommage a rendu à Eric, l'enfant de Bédarrides.

Proches et collègues assistent aux obsèques d'Eric Masson à Bedarrides (Vaucluse)

Plus de 300 personnes étaient sur le parvis de l'église de Bédarrides (Vaucluse) pour assister mercredi matin aux obsèques d'Eric Masson. Le policier de 36 ans a été tué il y a une semaine à Avignon par un trafiquant de drogue. Eric Masson était originaire de Bedarrides. Après plusieurs années en poste en région parisienne, il était revenu s'installer à Bédarrides avec sa femme et ses deux filles. Ses obsèques ont été célébrées par Mgr Pontier, archevèque d'Avignon. Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité familiale... mais sous le regard des caméras et d'une foule de collègues ou d'amis de la famille.

Yeux rougis et derniers applaudissements

La famille d'Eric Masson est connue à Bedarrides. De nombreux habitants avaient pris cette matinée pour assister aux obsèques. Cyril ne connaissait pas personnellement le policier tué mais il a changé le planning de son garage automobile pour être là, debout dans la foule avec son fils : "c'est évident qu'il fallait être là. C'est quelqu'un du village : regardez le monde qui est là ! On a été touché au plus profond de nous. Il fallait être là pour le symbole mais aussi pour Bedarrides aujourd'hui". Seule la famille et les proches étaient dans l'église.

Sur le parvis, les policiers étaient nombreux, les yeux rougis, main dans la main parfois avec leurs femmes. Ces mains se crispent quand le drapeau tricolore est plié sur le cercueil d'Eric Masson. Marie a laissé quelques mots sur le registre de condoléances. Elle ressent "une émotion particulière car c'est un enfant de Bédarrides. C'est aussi un papa et c'est une tragédie que nous vivons". Lorsque la dépouille d'Eric Masson a quitté la place, toutes et tous ont applaudi une dernière fois Eric Masson, certes le policier Masson à la mort tragique et symbolique mais surtout Eric, l'enfant de Bedarrides.

Proches et amis rendent un dernier hommage à Eric Masson à Bedarrides (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert