L'église Saint Martin de Ligueil a été victime de nombreuses dégradations en l'espace de 15 jours. Des objets religieux ont été saccagés et volés. Et l'orgue qui date de 1894 a été rendu inutilisable.

Indre-et-Loire, France

C'est la désolation chez les habitants de Ligueil. Leur église a été victime d'actes de dégradations plusieurs fois de suite au cours des deux dernières semaines. Le retable a été détérioré, une croix et des personnages de la crèche cassés, un ciboire volé et le comble, dimanche les tuyaux de l'orgue ont été tordus, obstrués, et le clavier très abîmé. Cet orgue, de marque Stoltz, a été fabriqué en 1894. Pour un peu plus de 10 000 euros, il venait de faire l'objet d'une restauration. Le maire Michel Guignaudeau a porté plainte auprès de la gendarmerie.

Cela a été assez monstrueux, les tuyaux de l'orgue ont été tordus, découpés, et même échangés les uns à la place d'autres. De plus, dimanche dernier, à l'issue de la messe dominicale, l'orgue ayant donné de façon religieuse, à 14H00 nous nous sommes aperçus qu'il avait été totalement désaccordé, donc entre la fin de la messe et le début de l'après-midi -Michel Guignaudeau, maire de Ligueil

Le prêtre de la paroisse Rémy Soubrier fait part de l'émotion des fidèles. Ces actes ont choqué jusqu'aux paroissiens des 22 autres clochers de la communauté de communes.

Ils ont volé un petit calice en bois qui tenait dans la main d'une statue, détérioré le retable, et cassé des personnages de la crèche, par exemple le mouton qui a été égorgé. C'est toute la communauté paroissiale qui aime son église, qui se sent visée et qui s'émeut. Je pense que c'est un acte isolé d'une personne qui ne se rend pas compte de l'importance de cet acte-Rémy Soubrier, le prêtre de la paroisse Saint Grégoire de Ligueil

Le maire de Ligueil a déposé deux plaintes, l'une pour dégradation de l'église, l'autre pour comportement non citoyen dans un bâtiment public. Déjà, en 1981 l'orgue avait été victime d'actes de dégradations après une autre restauration. De là à dire que les mêmes auteurs ont récidivé, il y a un pas que la gendarmerie de Loches n'a pas franchi.