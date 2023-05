Émotion à Marseille après l'attaque de Djerba : "Nous sommes en deuil, la haine du Juif tue partout"

C'est le choc dans le quartier Perrier à Marseille, et dans toute la communuaté juive, depuis ce mercredi matin. Benjamin Haddad, 42 ans, père de quatre enfants, fait partie des quatre personnes tuées mardi soir sur l'île de Djerba, en Tunisie, dans une attaque à la synagogue de la Ghriba. Il était parti en pèlerinage avec son cousin Aviel Haddad, âgé de 30 ans. Ce Marseillais tenait une boulangerie casher située rue Edmond Rostand. Les rideaux sont baissés.

"C'était quelqu'un de très gentil et généreux (...) vraiment ça fait mal"

Jamel tient l'épicerie en face de la boulangerie. "Vraiment ça fait mal (...) il est parti en Tunisie pour voir sa famille et il était au mauvais moment à la mauvaise place". Il raconte la générosité de Benjamin Haddad, connu dans tout le quartier : "C'était quelqu'un de très gentil et généreux, on le savait dans le voisinage (...) En fin de journée, s'il lui restait du pain, il allait le donner. C'est une grande perte".

Elisabeth est coiffeuse tout près de la boulangerie. Elle vient d'apprendre la nouvelle. "Je suis très choquée. À 42 ans, on ne peut pas partir comme ça (...) il était gai, gros travailleur", raconte la commerçante encore émue.

"Un Juif, père de famille, absolument charmant, se déplace pour un pèlerinage religieux et il revient dans une boîte en bois"-Bruno Benjamin, président d'honneur du Crif à Marseille

Le président d'honneur du Crif de Marseille, Bruno Benjamin, témoigne sur France Bleu Provence du sentiment d'horreur qui secoue la communauté. "Je suis horrifié. Un juif, père de famille, absolument charmant, se déplace pour un pèlerinage religieux et il revient dans une boîte en bois, parce qu'un fou terroriste, un esprit faible, obnubilé, par la haine du Juif le tue. C'est invraisemblable. Nous sommes en deuil. La haine du Juif tue partout, tout simplement".

Les autorités tunisiennes enquêtent mercredi pour élucider les circonstances de cette attaque menée par un gendarme ayant tué deux de ses collègues et deux fidèles devant cette synagogue sur l'île de Djerba, pendant le pèlerinage juif annuel, avant d'être abattu.

La synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2002 par un attentat-suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts.

Beaucoup de réactions politiques

L'assassinat de Benjamin Haddad suscite beaucoup d'émotion dans la communauté politique de Marseille et de la région. Le maire de Marseille Benoît Payan fait état de sa "tristesse" et de sa "colère", alors que Renaud Muselier, le président de la région écrit sur Twitter que la Région "s’incline devant la mémoire des victimes, et adresse son soutien absolu à la communauté juive". La présidente de la Métropole et du Département des Bouches-du-Rhône Martine Vassal dénonce cet "attentat de Djerba (...) une nouvelle manifestation de la haine du Juif."

"Toujours, sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite", a prévenu mercredi Emmanuel Macron après l'attentat. "Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné", a ajouté le président dans un message publié sur Twitter.

Un hommage à Benjamin Haddad a également été prononcé au Sénat par le Président Gérard Larcher, alors que de son côté Élisabeth Borne a exprimé en ouverture des questions au gouvernement "toute son émotion et sa solidarité aux proches des victimes".