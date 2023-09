Emotion au collège de Villé en Alsace après le meurtre d'un enseignant

Des bouquets de fleurs et des petits mots sont déposés en mémoire de l'enseignant décédé à l'entrée du collège de Villé.

"Certains élèves pleuraient ce matin." Quatre jours après le décès d'un enseignant du collège de Villé dans le Bas-Rhin, les adolescents sont toujours perturbés. "L'ambiance est différente, ça se ressent que tout le monde est choqué", raconte Léana. Exceptionnellement, sa mère est venue la chercher pour la pause de midi. "Elle a besoin de faire une coupure", ajoute Vanessa, qui souligne pourtant la bonne prise en charge des élèves.

Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement, et la présence d'infirmière et d'assistante sociale a été renforcée. La mort du professeur de mathématiques a été annoncé dès vendredi matin aux élèves. Il a ensuite fallu les rassurer. "Au départ, j'avais peur, je croyais que c'était un élève qui avait tué le professeur", explique cet adolescent. Juste à côté de lui, sa mère lui rappelle qu'il peut aller à la cellule psychologique quand il est à l'école. "A la maison, on l'encourage aussi à parler."

"Une disparition d'une grande brutalité"

Pour les jeunes, c'est d'autant plus difficile de gérer le drame que les adultes ne peuvent pas répondre à toutes leurs questions. Le corps de l'enseignant a été retrouvé le 14 septembre à Kintzheim, à une quinzaine de kilomètres de Villé, près d'un chemin de randonnée. Il avait reçu plusieurs blessures par balles. Une enquête a été ouverte, un appel à témoin lancé, mais l'agresseur du professeur n'a pas été retrouvé.

Les élèves ont déposé de nombreux bouquets de fleurs en mémoire de leur professeur au collège de Villé. © Radio France - Aurélie Locquet

"C'est très mystérieux", souligne ce grand-père qui attend son petit fils dans la voiture. "On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mon petit-fils avait cours avec cet enseignant, il en parle souvent avec ses copains." Un professeur très apprécié selon les parents et les enfants rencontrés devant l'établissement. "Des fleurs témoignent du lien que les enfants avaient avec l'enseignant", souligne le recteur de l'académie de Strasbourg qui s'est rendu sur place. "Il faisait aimer les mathématiques, il était à l'écoute. C'est une disparition d'une grande brutalité", constate Olivier Faron.