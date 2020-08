Yonne : émotion et colère des éleveurs de chevaux après des attaques à Villefranche-Saint-Phal

L' émotion fait suite aux actes de cruauté perpétrés sur deux poneys en début de semaine au "Ranch de l'espoir" à Villefranche-Saint-Phal (Yonne). Les animaux tout comme le gérant des lieux ont été blessés à coups de couteaux par deux hommes qui ont pris la fuite à bord d'un 4x4. Ils seraient âgés entre 40 et 50 ans.

Une enquête est ouverte par la brigade de recherche. "Le portrait robot de l'agresseur du gérant blessé au bras est diffusé depuis ce mercredi matin dans les services de police et gendarmerie "confie le Procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily. Une équipe de techniciens en identification criminelle s'est rendue sur place.

Un cérémonial incompréhensible

Martial Doumeyrou, le président du syndicat des éleveurs de l'Yonne est écœuré par autant de cruauté: " on ne comprend pas le cérémonial rituel qui semble être le même partout, entre les oreilles coupées, les yeux arrachés et pour certaines pouliches dans d'autres département les organes génitaux enlevés. _Les éleveurs sont choqués et inquiets_. A titre personnel je rentre les chevaux le soir dans l'écurie. Les éleveurs se sentent démunis et les surveillances sont très compliquées."

Appel au calme et à la prudence

Martial Doumeyrou souligne l'anxiété des éleveurs. Certains ont mis des fusils dans les voitures. On leur recommande de ne surtout pas se défendre d'aucune manière que ce soit manuellement ou en utilisant des armes mais les éleveurs en colère sont très remontés, ils considèrent qu'il s'agit d’assassinats.