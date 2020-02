Émotion et colère, le quartier de la Pierre-Heuzé rend hommage à Nabil, tué par balle à Caen

Caen, France

Le rendez-vous était fixé en début d'après-midi devant le domicile de la famille du jeune Nabil, tué par un coup de feu vendredi 24 janvier : près de 600 personnes lui ont rendu hommage à travers une marche dans le quartier de la Pierre-Heuzé à Caen dimanche 2 février. Devant l'immeuble où Nabil a été tué, là où s'est terminé le défilé, de nombreux participants sont venus déposer une rose blanche, comme Yacim, 20 ans. "C'était comme mon petit frère, on se connaissait depuis tout petit, on a joué ensemble depuis tout petit, c'était un des meilleurs amis de mon petit frère. Ça nous atteint tous, on est tous choqué, tous déçu."

Déçu et en colère contre les autorités, qui ne remplissent pas leur mission de protection et d'éducation selon Thierry, habitant de la Pierre-Heuzé depuis 40 ans. "Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, perdre un enfant de 18 ans, ce n'est pas normal. Je pense qu'il y a des mesures à prendre, des mesures sérieuses. Là, il faut que ça s'arrête."

Plus de moyens pour les quartiers, c'est l'idée générale dans les esprits des participants à la marche, comme Dorothée et Isabelle. "Il faut revenir dans les quartiers, mener des actions de prévention, aider les associations qui ont besoin de moyens, énumèrent ces enseignantes dans le collège où Nabil a été scolarisé, il faut permettre aux jeunes d'avoir des activités qui soient autre que de rester dans la rue et d'attendre que les grands frères leur disent de faire ci ou de faire ça."

La prise de parole d'Ali, un des frères de Nabil Copier

Un des frères de Nabil, Ali, a pris la parole devant les habitants. Il a aussi dénoncé l'abandon du quartier par les autorités et a appelé "les mamans et les frères à aller chercher [leurs] droits" en créant par exemple des associations. Le corps de Nabil va être rapatrié au Maroc ce mercredi, le jeune homme sera inhumé auprès de son père. Sur leurs t-shirts, les habitants de la Pierre-Heuzé le promettent : ils n'oublieront pas Nabil.