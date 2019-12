Émotion et colère lors de la marche blanche en hommage à Valentin, 12 ans, tué par un chauffard à Reims

Reims, France

Une quarantaine de personnes s'est réunie ce samedi après-midi, devant le collège Paul Fort de Reims, pour une marche blanche en hommage à Valentin. Ce jeune collégien de 12 ans, tué alors qu'il traversait la route avec son père, en octobre dernier à Reims. Deux mois plus tard, le chauffard, qui a pris la fuite, n'a toujours pas été retrouvé.

Parents d'élèves, camarades, proviseur : tous là pour Valentin

La tête dans sa capuche, le père de Valentin accueille ceux venus rendre hommage à son fils. Lui et sa fille, à l'origine de la marche blanche, souhaitent rester discrets dans les médias. À leurs côtés, des amis, des voisins, des parents d’élèves et des collégiens qui ont côtoyé Valentin. "Je le connaissais, on jouait ensemble, j'ai beaucoup de tristesse pour ses parents. C'était quelqu'un de proche, de le voir partir si vite ça fait bizarre. J'étais venu à son enterrement, c'est la dernière fois que je l'ai vu", s'émeut Diego, 13 ans. "C'est difficile, on aimerait en faire plus pour aider son papa à faire le deuil. Il perd son fils, nous perdons un élève, sa place reste vide aujourd'hui, ça marque les esprits", témoigne David Cognat, principal du collège Paul Fort de Reims, dans lequel était scolarisé Valentin.

"On demande justice"

Roses blanches dans les mains, pancartes au-dessus des têtes, le cortège progresse silencieusement dans les rues de Reims. Un silence qui reflète l'indignation générale à l'encontre du chauffard en fuite. "Je comprends pas comment on peut renverser un enfant et partir comme ça", s'agace Anaïs, 13 ans. "Il mérite la prison parce que ne pas savoir s'arrêter, c'est pas honnête", poursuit son camarade Diego. "Il doit avoir un poids sur la conscience, je ne sais pas comment il fait pour dormir", s'interroge Frédérique. "On demande justice, pour que ses proches puissent enfin faire le deuil", explique Jean-Marie, voisin de la famille endeuillée.

Abordé avant le début de la marche blanche, le père de Valentin, qui n'a pas souhaité s'exprimer au micro, nous a confié avoir été contacté récemment par la police. Celle-ci lui a assuré que l'enquête se poursuivait pour déterminer les circonstances de l'accident et retrouver celui ou celle qui l'a provoqué.

La colère faisait partie du cortège © Radio France - Stéphane Maggiolini