Emotion et dignité à la marche blanche pour la famille de Metz fauchée par une voiture à Fréjus

Familles, proches et élus se sont rassemblés pour rendre hommage au petit Amine, et à ses proches. Sa Maman et son frère sont toujours hospitalisés.

Roses blanches à la main, avec des tee-shirts sur lesquels on peut lire "Petit ange Amine repose en paix", 300 personnes ont défilé, ce vendredi, dans les rues de Metz. Ils sont venus rendre hommage à cette famille du quartier de Borny, victime d'un terrible accident pendant ses vacances à Fréjus, la semaine dernière.

Une voiture folle a fauchée la famille, tuant le petit garçon de 7 ans, Amine, et blessant gravement son frère, Naïm, qui a dû être amputé d'une jambe. La mère de famille a également été blessée.

Pour leur rendre hommage, proches, famille et élus ont organisé cette marche blanche. Brik, le responsable de la Mosquée Amitié, tenait à être présent : "Une commune, c'est une grande famille. Le Grand-père du petit, qui est là, fait partie de nous. Ça fait 40 ans qu'on fréquente la même mosquée, qu'on fréquente les mêmes endroits, c'est important d'être là".

De nombreux jeunes se trouvaient dans le cortège hommage à Amine et à sa famille. © Radio France - Annaïg Haute

Sensibiliser les gens pour que ça n'arrive plus jamais

Dans le cortège, beaucoup d'enfants, en classe avec les deux garçons de la famille, mais aussi des proches, comme leur tante Leila qui est touchée par la mobilisation : "On est messins. C'était important de faire quelque chose pour remercier pour tous les gens qui nous soutiennent, et aussi pour sensibiliser les gens pour que ça n'arrive plus jamais. Ça aurait pu être mes enfants, ça aurait pu être nos enfants à tous. C'est un drame que l'on aurait pu éviter. Des accidents, il en arrive tous les jours, mais quand ils sont causés par la drogue et par l'alcool, ça devient des meurtres, et plus des accidents".

Le maire de Metz, François Grosdidier, ajoute : "Cette affaire touche tout le monde, toutes les familles auraient pu être touchées. Tout le monde entend parfois aussi crisser des pneus, voit des voitures démarrer en trombe. On sait qu'on a ces chauffards qui prennent des risques avec la vie des autres. C'est important d'être là pour la mémoire du petit dont la vie s'arrête à 7 ans, pour soutenir la famille, et pour sensibiliser tout le monde et qu'il n'y ait plus jamais ça".

Le message plein d'émotion envoyé par la Maman depuis l'hôpital

Devant la mairie de Metz, le beau-frère de Stéphanie lit un message envoyé par la Maman toujours hospitalisée dans le sud, "Toute cette mobilisation autour de nous est à l'image de mon petit cœur Aminou, qui avait un cœur pur et énorme, qui souhaitait toujours le bien, détestait la négativité. C'est pour ça que je vous demande des messages positifs, bienveillants. Que sa mort serve à passer un message"

A Metz, 300 personnes ont participé à la marche blanche pour cette famille de Borny. © Radio France - Annaïg Haute

Voilà ce que font la drogue et l'alcool, ils détruisent des familles

Les proches évoquent tous l’alcool et la drogue qu’avait consommé la conductrice de la voiture qui a fauché la famille. L’émotion étreint la foule quand un cousin des deux garçons prend la parole : "Tout d'abord je veux parler d'Amine, c'était un gentil garçon. Il va me manquer. Voilà ce que font la drogue et l'alcool, ils détruisent des familles."

Devant l'hôtel de ville, les proches des victimes de l'accident ont lu une lettre écrite par la mère depuis l'hôpital. © Radio France - Annaïg Haute

Un message partagé dans ce cortège très digne. Le Docteur Khalife, Premier adjoint au maire de Metz, s’est rendu à Nice pour organiser le retour en Lorraine de la famille et ainsi permettre les obsèques du petit Amine.