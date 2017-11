Emotion et recueillement pour les obsèques d'Alexia Daval

A Gray, les obsèques d'Alexia Daval ont attiré ce mercredi près de 800 personnes, 550 à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, les autres à l'extérieur. La cérémonie est présidée par l'archevêque de Besançon, Mgr Bouilleret. Le corps calciné de la joggeuse a été retrouvé dans un bois le 30 octobre.

Le temps s'est arrêté cet après-midi à Gray pour les obsèques d'Alexia Daval. Une cérémonie présidée par l'archevêque de Besançon, Mgr Bouilleret et marquée par la dignité et le silence. Comme prévu la basilique de Notre-Dame de Gray qui peut contenir 550 personnes, n'a pas suffi à accueillir la foule et plus de 200 personnes patientent aussi à l'extérieur, le visage grave. Des hauts-parleurs ont été installés à l'extérieur mais la sonorisation a été coupée à la demande des proches d'Alexia.

Les hauts parleurs de la basilique étant éteints, ils sont près de 200 à se recueillir dehors en silence pour les obsèques d'Alexia Daval pic.twitter.com/Z2TyAjJsfX — France Bleu Besançon (@bleubesancon) November 8, 2017

Famille et proches d'Alexia Daval entrent dans la basilique où débutent les obsèques pic.twitter.com/NMAOZWdp0t — France Bleu Besançon (@bleubesancon) November 8, 2017

L'homélie prononcée par le curé qui avait célébré le mariage d'Alexia

Pendant ces obsèques, l'homélie est prononcée par le curé de Gray, le père Laurent Bretillot, qui avait célébré le mariage d'Alexia et de son mari Jonathann. Les Graylois soutiennent la famille d'Alexia Daval depuis l'annonce de sa disparition. Après la participation de plus de 8.000 personnes, principalement des anonymes, à la marche blanche dimanche dernier à Gray, aujourd'hui les commerçants ont décidé de baisser leur rideau.

à lire aussi PHOTOS - Une marche blanche à Gray pour rendre hommage à Alexia

à lire aussi Plus de 8.000 personnes ont participé à la marche blanche de Gray pour rendre hommage à Alexia Daval

Information judiciaire pour assassinat

Alexia Daval a été retrouvée assassinée il y a une dizaine de jours. Elle était portée disparue depuis le 28 octobre, quand son mari ne l'a pas vue revenir de son jogging habituel.

Le corps calciné a été autopsié, ce qui permet de dire que la mort de la Haut-Saônoise est "liée à une asphyxie" selon la procureure de Besançon, Edwige Roux-Morizot. Une information judiciaire pour assassinat est ouverte. Mais pour le moment aucune interpellation n'a été réalisée. L'avocat des parents, Me Florand, s'est montré optimiste au micro de France Bleu Besançon. Il a le sentiment que l'affaire pourrait bientôt être élucidée.