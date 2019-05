Émotion et solidarité à Blausasc après la mort d'un agriculteur dans la chute de son tracteur

Blausasc, France

Le village de Blausasc, dans le pays des Paillons, pleure un de ses habitants. Arnaud Valentin, agriculteur de 47 ans, est mort jeudi après-midi dans un accident avec son tracteur. Il laisse une femme et 5 enfants dans le deuil. L'émotion est grande dans le village et le monde agricole, Arnaud Valentin était apprécié, connu pour son travail sur le domaine de la "Sousta" à la pointe-de-Blausasc.

Un élan de solidarité

Le maire de Blausasc, Michel Lottier décrit "un agriculteur apprécié de tous, plein de talent, un homme de bonne volonté toujours souriant, passionné par la culture de légumes biologiques heureux de travailler dans la nature, il fournissait une Amap entre-autres." L'agriculteur exploitait une ferme et un terrain agricole mis à disposition par la commune depuis 2012 dans le cadre de l’aide à l’agriculture. Le maire de Blausasc va soumettre au prochain conseil municipal des solutions pour aider sa famille et aider l'activité à perdurer. "On croit tous au bio et porter le bio encore plus haut dans la vallée serait une reconnaissance de son investissement, de son combat" confie Michel Lottier.Ses proches et le monde paysans ont lancé une cagnotte sur Internet : plus de 5000 euros ont été récoltés.

Michel Lottier, maire de Blausasc Copier

Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie de l'Escarène

Arnaud Valentin longeait le chemin d'accès à sa propriété, sur son tracteur, lorsqu'il a chuté dans le Vallon de la Grade, à 4 mètres en contrebas, il a été écrasé par son engin. Une enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de L’Escarène. "Une roue est partie dans le vide, mais pourquoi ? Est-ce une défaillance mécanique du tracteur, a-t-il eu un malaise, un moment d'inattention ?" se questionne le maire.

Michel Lottier, maire de Blausasc Copier