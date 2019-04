Émotion et solidarité au Pays Basque après l'incendie de la cathédrale de Paris

Ravagée par un incendie lundi soir, la cathédrale de Paris est défigurée. L'édifice ne s'est pas totalement effondré grâce à l'intervention de 400 pompiers qui sont parvenus à maîtriser les flammes et sauver la structure du bâtiment construit du 12ème au 14ème siècle.

Pays Basque, France

L'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est totalement "éteint". C'est ce qu'a annoncé mardi matin le porte-parole des pompiers. "La phase est désormais à l'expertise", a déclaré Gabriel Plus. Selon le porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le "violent feu" s'est "propagé très rapidement sur l'ensemble de la toiture" sur "1.000 mètres carrés environ".

L'incendie et ses dégâts très importants sur le monument provoquent une vague de solidarité sans précédent. Deux milliardaires français proposent déjà 300 millions d'euros d'aide. La mairie de Paris va engager 50 millions. A Bayonne et au pays basque aussi, l'incendie provoque de multiples réactions.

L'émotion après l'incendie de Notre Dame

Assise sous le portail de la cathédrale sainte Marie une femme se dit "effondrée". Par les images qu'elle a vu lundi soir à la télévision. Effondrée aussi pour le symbole que représente cet édifice religieux à quelques jours de Pâques, la principale fête des catholiques. Non loin de là, un cycliste dans un groupe en partance pour Dunkerque se dit prêt à donner quelques chose pour la cathédrale des Parisiens.

réactions de Bayonnais devant la cathédrale sainte Marie Copier

Nous sommes dans la sidération face à cet événement hors normes — Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

"Nous sommes dans la sidération devant cet événement hors normes" confie l'évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. "C'est un lieu-phare de la catholicité en France" "Je vois que cette sidération a dépassé les frontières des croyances et des églises" "On a connu cette nuit une rare unanimité" Pour Marc Aillet, "c'est l'âme de la France qui a été touché"

L'evêque de Bayonne, Lescar et Oloron, Marc Aillet Copier

Le maire de Saint Jean de Luz, Jean-François Irigoyen utilise le même terme. Il se dit "sidéré" par les images de l'incendie. Dans un communiqué, il annonce qu'il présentera "une délibération lors du prochain Conseil municipal pour que la ville de Saint-Jean-de-Lus participe, à son niveau, à la reconstruction de Notre Dame"

une délibération sera présentée lors du prochain Conseil municipal pour que la ville de Saint-Jean-de-Lus participe, à son niveau, à la reconstruction de Notre Dame" Jean-François Irigoyen

Les cathédrales de France sous la vigilance de l'Etat

La France possède 82 cathédrales dont celle de Bayonne. Toutes sont propriétés de l'Etat français. Chacun de ces monuments font l'objet de travaux. C'est le cas à Bayonne où Mano Curutcharry est conservatrice d'antiquités et objets d'art pour le ministère de la culture.

Mano Curutcharry Copier

Une partie de la cathédrale de Bayonne en travaux © Radio France - Jacques Pons

Pas de système d'alarme incendie dans la cathédrale bayonnaise

Toutes les personnes en charge des édifices historiques se posent aujourd'hui des questions sur la sécurité des monuments. Et l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Paris est l'occasion de nouvelles surprenantes. Notamment, que la cathédrale sainte Marie de Bayonne n'est pas dotée d'un système d'alarme incendie. Témoignage de Soizic Le Goff Duchâteau, architecte des bâtiments de France à Bayonne.

Soizic Le Goff-Duchâteau, architecte des bâtiments de France Copier