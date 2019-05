Emotion et solidarité pour un jeune Fécampois dans le coma en Thaïlande

Fécamp, France

Ce sont des vacances entre copains qui ont tourné au cauchemar. Le 24 avril dernier, Sacha, un fécampois de 23 ans, est avec ses 5 amis sur l'île de Koh Phangan. "C'est une île paradisiaque, où les jeunes ont l'habitude de se rendre. Et là-bas, il a été victime d'un grave accident de moto. Le consul de France nous a expliqué que chaque année, plus de _500 jeunes vacanciers se tuent en moto en Thaïlande_", raconte Carole, la maman de Sacha qui est resté en Seine-Maritime, alors que le père du garçon est à son chevet.

Le jeune homme est toujours dans le coma

Ce mercredi, Sacha, qui est toujours dans le coma, a pu être transféré en avion sanitaire jusqu'à Bangkok, la capitale. "La prise en charge est très bonne, ils lui ont fait un scanner et ils ont vu qu'il avait encore de l'eau et de l'air dans son cerveau, ce qui retarde son rapatriement en France. Nous espérons qu'il puisse être rapatrié au CHU de Rouen dans 8 jours", poursuit Carole.

Un grand élan de générosité

Un ami de Sacha a lancé une cagnotte en ligne pour soutenir le jeune homme et sa famille, et la solidarité est très forte puisque 11 000 euros ont déjà été récoltés. "Cet argent permet aux 5 amis de Sacha de rester à son chevet, de le masser, de lui parler. C'est vraiment très important. Je dis un immense merci à tous ceux qui ont donné, c'est très touchant, on se sent moins seuls dans cette aventure", conclut la mère de Sacha, qui travaille aux côtés de son père au Château des Grands Ifs, qui accueille des adultes handicapés près de Fécamp.