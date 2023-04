"Émotion", "on est tous bouleversés", "solidarité", les réactions après l'effondrement d'immeubles à Marseille

Un immeuble d'habitation de quatre étages s'est effondré dans le centre de Marseille dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins cinq blessés, selon un bilan qui reste "très" provisoire, préviennent les autorités. "Entre quatre et une dizaine de personnes sous les décombres" selon le ministre de l'Intérieur, mais les recherches sont rendues difficiles par un incendie. Le drame, sans doute dû à une explosion**, mais dont les causes exactes ne sont pas encore connues**, s'est produit vers 00H40 dans un secteur résidentiel en bordure du quartier de la Plaine, connu pour ses restaurants, bars et sa vie nocturne. Les premières réactions politiques, ainsi que celle de l'OM, ne se sont pas faites attendre, voici les principales d'entre elles.

ⓘ Publicité

Le président la République a fait part de son émotion sur Twitter. "Je pense aux personnes touchées et à leurs proches", a écrit Emmanuel Macron qui remercie les pompiers et les personnes mobilisées pour assurer les secours.

La Première ministre Élisabeth Borne a dit suivre "avec attention et émotion la situation à Marseille" et "adresse tout [son] soutien aux équipes de secours et aux habitants de Marseille".

Le ministre du Logement Olivier Klein, en première ligne après l'effondrement, a dit sa "grande émotion" sur Twitter. Il a également fait part de ses "pensées solidaires pour les habitants de la rue de Tivoli".

"Ce matin on est tous bouleversés", s'est émue de son côté ce dimanche sur franceinfo Sabrina Agresti-Roubache, députée LREM des Bouches-du-Rhône. La première adjointe au maire de Marseille et ancien édile de la ville, Michèle Rubirola, a exprimé son "émotion immense". Elle a aussi témoigné sa "solidarité".

Sur France Bleu Provence, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône de La France insoumise, a fait part de son émotion et de son soutien aux personnes touchées, aux blessés. Il a également exprimé son inquiétude concernant les habitants du 17 de la rue de Tivoli.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a apporté son "soutien aux forces de secours". "Les marins-pompiers sont pleinement mobilisés pour maîtriser l’incendie qui s’est propagé" a écrit Gérald Darmanin.

L'Olympique de Marseille a exprimé ce dimanche sur Twitter "sa solidarité aux familles et habitants de la rue de Tivoli", après l'effondrement de deux immeubles dans cette rue du 5e arrondissement de Marseille dans la nuit de samedi à dimanche.