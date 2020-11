Emotion pour la famille de Mathieu Martin qui suit en visio le procès des meurtriers présumés de leur fils

Lundi ils ont témoigné devant la cour par visio-conférence. Mardi ils ont suivi les débats le cœur lourd car c’est leur ami François qui était appelé à la barre. Les parents de Mathieu Martin disparu en Argentine en août 2018 à l’âge de 32 ans suivent depuis leur domicile à Aussonne près de Toulouse le procès des deux meurtriers présumés de leur enfant.

François, c’est plus qu’un ami pour la famille Martin. Originaire de Grenade près de Toulouse, rencontré par les Martin là bas en Argentine. Le voir malmené à la barre, à travers l’écran de la télé dans le salon du pavillon familial à Aussonne retourne le cœur de la grande sœur Perrine comme de la mère Patricia :

C'est dur parce qu'il nous a aidé dès le départ. C'est notre parole. Et là il témoigne. Il nous représente au tribunal

Au-delà de l’émotion, les parents de Mathieu Martin considèrent ce procès comme une mascarade. Le père Claude :

Il n'y a pas de corps, pas d'aveux. Ce procès c'est pas une finalité. Nous on recherche Mathieu. Il y a plein d'hypothèses : la chute accidentelle, l'enlèvement, la séquestration. On ne le ressent pas mort, on le ressent vivant.