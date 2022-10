Emploi, collège, cours de français : cette famille afghane de Saint-Étienne s'intègre petit à petit

Il y a plus d'un an maintenant, les Talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Des milliers d'Afghans ont fui le pays notamment vers la France. La famille Omar est arrivée dans le pays depuis la capitale Kaboul. Elle s'est installée en mai dernier à Saint-Etienne après avoir pérégriné dans la région entre Lyon, Rive-de-Gier et Villars. Aujourd'hui, l'intégration se fait petit à petit pour cette famille aidée par des associations mais aussi par des proches.

"Un diplôme d'équivalence" à décrocher pour retravailler

Abdul Samad Omar vit dans un petit appartement, encore peu meublé, quartier Bellevue avec sa femme et ses deux enfants actuellement au collège. Il est chirurgien digestif de métier et exerçait à l'hôpital Aliabad de Kaboul. Pour l'instant, impossible pour lui de pratiquer en France : "Je dois passer des épreuves pour pratiquer ma profession, je dois avoir un diplôme d'équivalence" explique-t-il. "Les pathologies ne sont pas les mêmes en Afghanistan c'est pour cela qu'il faut se préparer". À 60 ans, il se replonge donc dans les bouquins et il a hâte de retravailler malgré son âge : "même si je travaille un seul jour c'est bien" s'amuse-t-il. Il passera son examen l'année prochaine.

Apprendre le français pour mieux s'intégrer

En attendant, Abdul Samad Omar joue les interprète et donne notamment un coup de main à son épouse Belquis. Son français est encore fragile mais elle prend des cours de français depuis peu avec des Ukrainiens mais aussi des Syriens : "grammaire, parler, écrire" énumère la quadragénaire, cheveux bruns et gilet bleu sur les épaules. Aujourd'hui, elle communique beaucoup mieux avec les gens : "Dans les magasins, au tram ou au bus. ici c'est mieux pour moi, pour ma fille. Le travail et la liberté" confie Belquis. La mère de famille veut vite se perfectionner en français puis retrouver son ancien emploi. Elle est gynécologue et devra elle aussi passer un diplôme d'équivalence.

Un accueil chaleureux au collège

Hanna, la fille de Belquis et Abdul Samad a 13 ans et étudie au collège. Elle est en 4e dans un établissement tout proche du logement familial. Sourire aux lèvres, elle explique avoir été accueillie à bras ouverts : "J'ai trouvé des amis, ils sont trop gentils et m'ont accepté dans leur groupe. Les professeurs prennent le temps et m'expliquent quand je ne comprends pas" raconte la jeune fille. Ses notes sont excellentes notamment en mathématiques. Hanna pratique le rugby et rêve d'apprendre à nager. Son objectif est de poursuivre au lycée puis à l'université et enfin devenir médecin.

Des démarches administratives toujours complexes

Les démarches administratives sont encore parfois très difficiles pour la famille. Abdul Samad Omar essaye depuis quatre mois de décrocher des documents de circulation pour étranger mineur pour ses deux enfants. Ces documents leur permettraient de voyager à l'étranger plus facilement : "Les procédures sont dématérialisées et sur internet je n'ai pas pu faire. Je suis allé plusieurs fois à la préfecture, on me dit d'aller sur internet. On m'a donné un numéro de téléphone, on m'a redit d'aller sur internet. Je n'ai toujours pas réussi à trouver la solution" assure le père de famille.