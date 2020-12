Emploi fictif à Palavas ? Des élus en garde à vue

Le maire de Palavas-les-Flots (Hérault) et l'ancien maire de Villeneuve-les-Maguelone ont été placés en garde à vue le mercredi 18 novembre. Le premier est soupçonné d'avoir fourni un emploi présumé fictif au second. Les deux hommes contestent formellement. L'enquête touche à sa fin.

Le maire de Palavas-les-Flots et l'ancien maire de Villeneuve-les-Maguelone, deux communes voisines, ont été placés en garde à vue le mercredi 18 novembre, pendant toute la journée. Les enquêteurs de la division économique et financière du SRPJ de Montpellier leur ont demandé des dernières précisions sur leur relation de travail. Le premier, Christian Jeanjean, étant soupçonné d'avoir fourni un emploi présumé fictif au second, Noël Ségura.

Rien d'illégal selon eux

Le maire de Palavas a employé Noël Ségura pendant 37 ans mais c'est la période 2016-2019 qui pose question. Une période à laquelle Noël Ségura était maire de Villeneuve-les-Maguelone, vice-président de la métropole de Montpellier (chargé du logement) et, donc, toujours payé par la municipalité voisine en tant que fonctionnaire territorial. Avec un salaire, dans les derniers temps, de 900 euros par mois pour un temps partiel.

Procès ou pas?

Christian Jeanjean s'est toujours défendu d'avoir commis quoi que ce soit d'illégal et précise avoir transmis tous les documents qui l'attestent. Pas besoin d'être derrière un bureau pour remplir correctement sa mission dit-il en précisant que Noël Ségura a réalisé de nombreux rapports et études sur les déplacements doux, la politique sportive de la ville ou encore sur les plages. Noël Ségura, battu aux dernières élections, assure également que tout a été fait dans les règles.

"C'est une fin d'enquête" selon Fabrice Bélargent, le procureur de la République de Montpellier et donc, ils sauront bientôt s'ils sont renvoyés ou non devant un tribunal.