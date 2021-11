Soupçons d'emplois fictifs : le procès en appel des époux Fillon s'ouvre ce lundi

François Fillon est à nouveau devant la justice. L'ancien Premier ministre est jugé en appel à partir de ce lundi et jusqu'au 30 novembre à Paris, dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs. A ses côtés, son épouse Penelope Fillon et son ancien suppléant à l'Assemblée nationale, Marc Joulaud. En première instance, en juin 2020, l'ancien député de la Sarthe a écopé de cinq ans de prison, dont deux ans ferme, pour détournement de fonds publics. Le tribunal correctionnel a assorti cette condamnation d'une amende de 375.000 euros et d'une peine d'inéligibilité de dix ans.

Sa femme et Marc Joulaud, ancien maire de Sablé-sur-Sarthe, ont eux été reconnus coupables de complicité de détournement de fonds publics et recel. Ils ont écopé de trois ans de prison avec sursis. Les trois prévenus ont également été condamnés à rembourser plus d'un million d'euros à l'Assemblée nationale.

L'affaire avait été révélée en janvier 2017 par le Canard Enchaîné, faisant exploser la campagne pour la présidentielle de François Fillon. L'hebdomadaire avait affirmé que Penelope Fillon avait été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari et de son suppléant Marc Joulaud, percevant plus de 900.000 euros bruts. Le Parquet national financier avait ouvert une enquête judiciaire et l'ancien Premier ministre avait été mis en examen, suivi quelques jours plus tard par Marc Joulaud et Penelope Fillon.

"Une justice qui tord ses principes"

L'avocat de François Fillon avait dénoncé en juin 2020 sur franceinfo une peine "très sévère" : "Le vrai problème, c'est que lorsqu'on a un magistrat qui fait de la morale et pas du droit, ce n'est pas une sanction, c'est une punition. Qu'on condamne François Fillon moralement, qu'on le condamne par l'élection, je considère que c'est normal car c'est comme ça que doit fonctionner la démocratie. Quand en revanche, la justice tord ses principes pour rendre une décision qui ne me semble pas motivée ni en fait, ni en droit, c'est à cela que sert l'appel."

Début septembre 2021, on apprenait que François Fillon était également visé par une autre enquête sur l'embauche d'un assistant parlementaire. L'enquête préliminaire du parquet national financier, ouverte en 2017 pour "détournement de fonds publics", porte sur les conditions d'emploi de l'écrivain Maël Renouard, entre 2013 et 2015, comme assistant parlementaire de l'ancien Premier ministre.