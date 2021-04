Employé municipal tué à Elne : 15 ans de réclusion requis contre l'accusé

Au troisième jour d'audience devant la cour d'Assises des Pyrénées-Orientales, l'avocate générale a réclamé une peine de 15 ans de réclusion criminelle et un suivi socio-judiciaire de 10 ans à l'encontre d'Amin Benidjer. L'accusé âgé de 31 ans est jugé pour avoir tiré à six reprises, sur Mario Tavarès Osorio, un père de famille de 59 ans qui tentait de s'interposer dans une bagarre déclenchée à la terrasse d'un bar du centre ville d'Elne le 13 mai 2017.

Le ministère public estime que l'acte était prémédité malgré l’altération du discernement de l'accusé au moment des faits. Altération du discernement confirmée par les experts psychiatres au cours de l'audience. Souffrant depuis des années de graves troubles bipolaires, Amin Benidjer avait stoppé de lui même son traitement quelques jours avant le drame.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'accusé Me Simon Cohen a tenté de balayer la préméditation : "les choses n'ont pas été conçues, préparées et imaginées à l'avance". Selon lui, Amin Benidjer "n'avait pas la volonté profonde de tuer" et les coups de feu sont la conséquence directe de la maladie. "Il n'était plus en mesure de contrôler ses actes".

Le jury délibère depuis ce mercredi midi. Le verdict est attendu dans le courant de l'après midi, voire dans la soirée.