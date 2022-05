Empoisonnement d'un aigle de Bonelli en PACA : un stock d'insecticide interdit a été saisi

Plus d'un an après la découverte d'un aigle mort à Saint-Chamas (13), l'office de la biodiversité vient de saisir un stock de produits très toxiques cachés chez un particulier.

L'impunité n'existe pas. Tout est parti il y a plus d'un an de la découverte d'un cadavre d'une espèce protégée et l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire par le parquet d'Aix-en-Provence."C'est une prise exceptionnelle. L'aboutissement d'une très longue enquête" salue Eric Hansen le directeur inter-régional de l'Office Français de la Biodiversité. Ce 3 mai, au petit matin, l'office perquisitionne chez un individu qui travaille sur le site de Saint-Chamas où un aigle de Bonelli a été trouvé mort début 2021. Selon Eric Hansen, il s'agissait d'insecticides interdits à la vente depuis plus de dix ans en raison de leur toxicité. Le stock est caché, dissimulé. Egalement saisi : du matériel servant à injecter du poison dans des appâts.

Une affaire qui doit servir d'exemple

Le dossier est en train d'être bouclé et va être transmis aux autorités judiciaires qui décideront des poursuites. L'aigle de Bonelli est l'espèce la plus menacée parmi les aigles. Il ne reste que 42 couples en France (dont la moitié dans les Bouches-du-Rhône). L'empoisonnement d'un animal appartenant à une espèce protégée est puni de trois ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

Selon le responsable de l'office, cette saisie est symptomatique de ces personnes qui utilisent sans vergogne des produits toxiques. Souvent elles n'ont pas conscience qu'elles mettent en péril toute la chaîne alimentaire. En se débarrassant à tout prix de rongeurs par exemple avec ces produits interdits, elles tuent ceux qui arrivent au bout de la chaîne, les nécrophages comme les vautours ou des prédateurs comme les aigles. De nombreux animaux sauvages meurent d'empoisonnement chaque année.