Empoisonnement dans des cliniques de Besançon : "trop c’est trop" pour l’avocat des victimes

Le docteur Péchier, soupçonné d’avoir empoissonné 7 patients et 2 tués deux malades dans des cliniques de Besançon a demandé la levée de sa mise en examen. L’avocat des victimes dénonce des coups « de poudre aux yeux » de l’anesthésiste. « Trop c’est trop » pour Me Frédéric Berna.

L'anesthésiste des cliniques de Besançon continue de clamer son innocence. Soupçonné d'avoir volontairement empoissonné 7 patients et 2 tués deux malades entre 2008 et 2017 à la clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Franche-Comté, il a récemment demandé la levée de sa mise en examen pour être placé sous le statut de témoin assisté. Un coup de poker culotté et risqué pour Maître Frédéric Berna. D'après l'avocat des victimes, même les cliniques ont désormais du mal à défendre leur médecin.

"Les cliniques elles-mêmes sont désormais convaincues de sa responsabilité"

"Les établissements hospitaliers dans lesquels il exerçait, faisaient preuve de beaucoup de réserve jusqu’ici, reconnaît Me Frédéric Berna, mais après de multiples vérifications, nous ont fait savoir à nous, victimes physiques, qu’elles étaient désormais à peu près convaincue de la responsabilité du docteur Péchier. Elles vont même soutenir le fait qu’il faille le maintenir en examen. Ce sont des éléments importants. Elles prennent clairement position et cela laisse à penser que le ciel s’assombrit au-dessus de la tête du docteur Péchier, plutôt qu’il ne s’éclaircit comme il essaye de le faire croire", plaide l’avocat.

Une ligne de défense culottée

"Trop c’est trop", dénonce donc l’avocat qui ne voit aucune raison valable de lever la mise en examen. "Il vient soutenir qu’il n’y a rien dans ce dossier et que nous nous sommes tous égarés en le soupçonnant. Les victimes n’ont jamais hurlé au scandale, ont toujours respecté la présomption d’innocence et réclament seulement la vérité", rappelle Frédéric Berna. Dans cette affaire, le docteur Péchier "multiplie les coups de poudre aux yeux plutôt que les explications franches et honnêtes."