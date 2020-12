Empoisonnements de chiens en série à Corneilhan, déjà deux morts

Qui en veut aux chiens de Corneilhan dans le Biterrois ? Le maire vient de porter plainte contre X après l'empoisonnement de plusieurs chiens dans sa commune. Son animal est tombé malade, mais il a réussi à le sauver en se rendant rapidement chez un vétérinaire. Ce n'est pas le cas de deux autres habitants qui ont vu leur bête agoniser.

Les victimes sont toutes allées se promener sur un chemin très fréquenté entre le cimetière et le stade de football, à proximité de résidences. Les chiens ont avalé un poison violent entraînant une mort rapide.

"Les chiens sont morts dans d'atroces souffrances, je pense que c'est volontaire."

Le chien de Dominique a été empoisonné. Capucine, un Jack-Russell de 13 ans. Un de ses chiens avait déjà été empoisonné il y a 15 ans. Cette fois elle n'a pas porté plainte, mais elle en a gros sur le cœur : "C'est de la violence gratuite, de la méchanceté ! Si tu veux empoisonner, tuer des rats, tu le fais dans ton jardin, mais pas dans des lieux où il y a plein de gens qui se promènent avec des enfants. Je me demande si c'est de la mort aux rats, on ne sait pas On n'a pas analysé, mais ça a été très violent. Les chiens sont morts en moins d'une heure. Voir son chien mourir dans des souffrances atroces, j'aurais préféré qu'elle meure de vieillesse. Moi, je pense que c'est volontaire, des gens qui sont dans des villas et qui ne supportent peut-être plus d'entendre des gens passer avec les chiens. Alors ils ont qu'à aller vivre dans le Larzac, là où ils ne seront pas emmerdés !"

"On imagine le drame si c'est un enfant qui est touché ?"

Le maire de Corneilhan, Bertrand Gelly, se pose beaucoup de questions : "Je me fais beaucoup de souci parce que là, ça a touché des animaux, mais il y a également des assistantes maternelles et des parents qui passent avec des enfants. On imagine le drame que ce serait si c'est un enfant qui venait à être victime de ce produit. C'est déjà suffisamment embêtant quand c'est un animal avec des animaux de compagnie auxquels on tient. Si le drame venait à toucher un enfant, ce serait catastrophique."

"Tout le monde a peur que son animal soit touché."

"Il y en a déjà eu par le passé. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas toujours dans le même quartier. On se pose la question est-ce que c'est vraiment nos animaux domestiques qui sont visés ? Ou est-ce que ce serait des animaux nuisibles qui seraient visés et accidentellement, le problème serait reporté sur d'autres animaux ? Tout le monde a peur que son animal soit touché. Il y a aussi des animaux qui ont disparu dans le même quartier. Est ce que c'est lié au même problème ou pas ? On se pose la question."

Dans le quartier, les habitants ne comprennent pas cet acharnement.