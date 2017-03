Empoisonnements dans des cliniques de Besançon : des victimes montent une association

Après la mise en examen d'un médecin anesthésiste pour empoisonnements avec préméditation à Besançon, des victimes s'organisent en association pour s'unir, se soutenir et surtout comprendre. Leur objectif est de sortir ces ex-patients de leur isolement et de préparer la bataille judiciaire à venir.

Après l'empoisonnement de sept patients de la clinique Saint-Vincent et de la polyclinique de Franche-Comté, à Besançon, des victimes se mobilisent afin de monter une association. Elles sont pour le moment trois à s'épauler. Il y a Sandra, victime d’un arrêt cardiaque au bloc opératoire le 11 janvier 2017 à la clinique Saint-Vincent. Amandine, dont le papa est décédé en 2008, également à la clinique Saint-Vincent. Et Bénédicte, victime de deux arrêts cardiaques en 2009 à la polyclinique de Franche-Comté alors qu'elle devait se faire opérer de la vésicule.

Cette année-là, Bénédicte est entrée à la polyclinique et s'est réveillée au CHU Jean Minjoz de Besançon. "On m'a dit dit que j'avais fait deux arrêts cardiaques sur la table d'opération, et que j'avais fait vingt minutes de coma, raconte la Haut-Saônoise. Et en fait, ce qui m'a "sauvé" c'est qu'on n'a pas eu le temps de m'opérer".

En 2009, la patiente, comme sa famille, ne cherche pas d'explications. Bénédicte met ça sur le compte d'une grande fatigue physique. Opérée quelques mois auparavant de l'estomac, elle vient de perdre 40 kilos. Les années passent. Bénédicte dit en souriant : "Pour moi j'étais une "revenante", quelqu'un qui avait survécu à deux arrêts cardiaques, tout simplement."

Se savoir soutenue, savoir qu'on n'est pas toute seule, ça c'est une grande aide" - Bénédicte

Rebondissement il y a quinze jours, lorsque Bénédicte reçoit un coup de téléphone. C'est le commissariat de Besançon. "La police m'annonce qu'elle connait la cause de mon arrêt cardiaque de 2009, confie-t-elle, que quelqu'un a injecté un produit illicite dans mon corps, qui a fait que mon cœur s'est arrêté." Depuis, cette mère de famille s'interroge."On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, à mettre un nom là-dessus, dit-elle. Par contre, se savoir soutenue, savoir qu'on n'est pas toute seule, ça c'est une grande aide. C'est pour ça que j'aimerais que toutes les personnes qui ont été justement victimes d'un arrêt cardiaque nous contactent, pour qu'on les aide et puis qu'on s'aide entre nous".

La création d’une association doit permettre aussi à toutes les victimes de bien préparer la bataille judiciaire à venir, car Bénédicte comme les autres est réaliste : le chemin sera long pour connaitre la vérité.

Actuellement, une quarantaine d'événements indésirables graves survenus à Besançon - dont environ vingt morts suspectes - sont examinés. Le médecin anesthésiste est sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel et demande son placement en détention provisoire. L'appel sera examiné mercredi 29 mars.

Pour ceux qui voudraient contacter l'association de victimes d'anesthésie, une adresse mail : avapolvi@laposte.net