Empoisonnement de chiens : quelles sont les peines encourues pour ce type d'acte de cruauté ?

Une enquête a été ouverte après la mort suspecte de trois chiens lors du championnat de France de canicross, une course pédestre avec chien à Vauvert (Gard). Un quatrième chien est également actuellement pris en charge. La compagnie de gendarmerie du groupement de Vauvert est chargée de l'enquête. On en discute ensemble ce lundi matin sur France Bleu Gard Lozère, appelez-nous au 04.66.21.36.37.

ⓘ Publicité

Jusqu'à cinq ans et 75.000 euros d'amende

"Une reconstitution des preuves est en cours afin d'identifier ce qu'il s'est passé ", a ajouté la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac. "Une enquête a immédiatement été ouverte en flagrant délit" pour "acte de cruauté envers des animaux", et les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende . Sauf que quand "les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende" précise le texte de loi.

La mairie de Vauvert annonce aussi porter plainte et avoir pris un arrêté municipal pour interdire l'accès au bassin des plaines et aux bois durant le temps de l'enquête.