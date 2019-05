Empoisonnements présumés à Besançon : le syndicat national des anesthésistes se porte partie civile

Le Syndicat national des anesthésistes réanimateurs (SNARF) se porte partie civile dans l'affaire du docteur Péchier et des empoisonnements présumés, à Besançon. Ce syndicat craint un amalgame et veut rassurer les patients.

Le docteur Péchier et son avocat, Me Schwerdorffer, au tribunal de Besançon

Le Syndicat national des anesthésistes réanimateurs (SNARF) se porte partie civile dans l'affaire du docteur Péchier, ce médecin mis en examen pour 24 empoisonnements présumés dont neuf mortels, à Besançon. Le syndicat annonce sur son site Internet avoir voté cette décision à l'unanimité pendant le dernier conseil d'administration. Il a saisi ses avocats.

Pour le Dr Arnaud, président du SNARF et médecin à Biarritz, "le fait de se porter partie civile _permet d'avoir accès au dossier_". Il pointe du doigt "une affaire qui semble criminelle, et qui n'a rien à voir avec l'exercice quotidien de l'anesthésie".

Rassurer les patients

Cette démarche a aussi pour but de "défendre la profession", secouée par la médiatisation de ces empoisonnements présumés. Le SNARF vaut ainsi bien séparer cette affaire de l'exercice quotidien du métier, une des spécialités médicales les plus sûres actuellement. Et ça, les anesthésistes ne cessent de le rappeler en ce moment : "Les patients ont encore plus besoin d'être rassurés", puisque ce type d'affaire entraîne une perte de confiance avec les médecins anesthésistes.

Pourtant, le risque de mortalité pendant une anesthésie a été divisé par 10 en 15 ans. Aujourd'hui, il oscille entre 1 cas pour 100.000 et 1 cas pour un million : "Dérisoire, même si le risque existe" confie le Dr Arnaud.