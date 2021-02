Emportée par une vague, une promeneuse meurt à Ploemeur

Alors qu'elle se promenait à la pointe du Courégat, à Ploemeur dans le Morbihan, une femme a été emportée par une vague vers 17h ce vendredi 12 février. Elle est morte une heure plus tard, à 18h11, malgré sa prise en charge rapide par les secours. Un autre promeneur a été blessé en tentant de la sauver. Il a été conduit à l'hôpital de Lorient en état d'hypothermie.

Un important dispositif de sauvetage a été mis en place, coordonné par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross), composé de moyens maritimes, aériens et terrestres : un véhicule nautique motorisé et un bateau léger de sauvetage, ainsi qu'un véhicule de secours et d’assistance aux victimes des pompiers, mais aussi une équipe du Samu et l’hélicoptère Dragon 56 de la Sécurité civile.

La météo sur zone était belle, avec un vent de force 4.