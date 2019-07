En 10 jours, il se fait contrôler trois fois au volant d'une voiture alors qu'il n'a plus de permis

Nantes, France

C'est ce qui s'appelle un récidiviste. Un homme de 37 ans a été contrôlé au volant trois fois en 10 jours dans l'agglomération nantaise, alors qu'il n'a plus de permis de conduite depuis 2017.

Contrôlé à Joué-sur-Erdre puis à Nantes

La première fois, c'est à Joué-sur-Erdre, le 13 juillet. Il est au volant d'un utilitaire. Les gendarmes se rendent compte qu'il n'a plus de permis et pas non plus d'assurance.

Trois jours plus tard, il est contrôlé au volant d'une autre voiture, cette fois à Nantes. Il est arrêté et placé en garde à vue. Il doit être jugé dans la foulée, mais il demande un délais pour préparer sa défense. Le procès est reprogrammé en août.

Assurance falsifiée

Quelques jours plus tard, suite au premier contrôle, il envoie une attestation d'assurance aux gendarmes. Mais elle est fausse ! Quand ils l'interrogent, il reconnait tout : la conduite sans permis, la conduite sans assurance et le faux justificatif. Pour ça aussi, il sera jugé en août, ce que lui indique le juge qu'il vient de voir.

Il reprend sa voiture pour rentrer chez lui !

Il sort donc du tribunal de Nantes, il prend les transports en commun pour retourner à Orvault, là où il avait laissé sa voiture le temps d'aller à la gendarmerie pour être interrogé. Il s'installe au volant et, sur la route de chez lui, il croise les gendarmes qui viennent, eux aussi, de sortir du tribunal.

Là, plus de délais, il est jugé, condamné à 6 mois de prison ferme et envoyé immédiatement en prison.