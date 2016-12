En 2016, la tablette numérique a fait son entrée dans les gendarmeries de Gironde

Les gendarmes de Gironde disposent depuis cette année d'un nouvel outil lors des contrôles routiers : le NéOGEND, une tablette numérique qui permet d'interroger en quelques secondes l'ensemble des fichiers des forces de l'ordre.

Au cours de cette année 2016, les gendarmes ont été dotés d'un nouvel outil au bord des routes. Il s'agit de la tablette numérique NéoGEND qui permet aux militaires d'effectuer simultanément une multitude de contrôles : permis de conduire, carte grise, mais également casier judiciaire ou même fichier S. Lors d'un simple contrôle routier, un gendarme peut interroger en quelques secondes l'ensemble de ces bases de données.

La tablette nous permet d'avoir une radiographie complète du véhicule et de ses occupants dans un temps très rapide — Le commandant Gilles Bussi

Comme l'explique le ministère de l'Intérieur : "cet équipement numérique du gendarme favorise l'exécution du service en tout temps et en tout lieu, en offrant plus de mobilité aux militaires et davantage de proximité avec les citoyens. Le gendarme n'est plus obligatoirement lié, pour tous ces actes, aux bureaux de la brigade et retrouvera ainsi davantage de liberté d'action."