L'an dernier, la gendarmerie d'Indre-et-Loire s'est déplacée près de 1 000 fois pour des violences intra-familiales, autrement dit des violences conjugales. Des interventions souvent délicates, compte tenu des liens entre les protagonistes. Lundi après-midi, au groupement de gendarmerie situé avenue de Grammont à Tours, une vingtaine de gendarmes venus de tout le département ont participé à une session de formation.

Ce sont des femmes ou des hommes, mais leur parcours de vie ou leur sensibilité font que ce sont eux qui ont été choisis comme référents pour les violences intra-familiale, au sein de leur brigade. Pour la première fois depuis 2 ans, ils se retrouvent avec des représentants de la justice et des victimes. Un temps d'échange précieux, selon le Maréchal des Logis Chef Tanvier, de la brigade de Cormery :

"Ce genre de réunion nous permet de voir comment évolue la prise en charge des victimes, des agresseurs, et des familles en général. On voit aussi comment travaillent les copains des autres brigades, et si leurs idées sont bonnes"