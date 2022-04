En 2020, 58% des amendes concernaient des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h

Près de 6 contraventions sur 10 concernent des petits excès de vitesse de moins de 5 kilomètres par heure. Le gouvernement révèle ces chiffres en réponse à une quesition posée au gouvernement il y a un an par François Dumont, sénatrice LR du Var.

Il suffit d'un rien. En 2020, 58% des amendes concernent des petits excès de vitesse de moins de 5 kilomètres par heure. Voilà ce qui ressort des chiffres officiels du gouvernement publiée la semaine dernière, en réponse à une question posée par la sénatrice Les Républicains du Var, Françoise Dumont.

Dans le détail, en 2020, 7,2 millions procès-verbaux pour ce type de petits dépassement ont été dressés. Ces infractions au code de la route coûtent jusqu'à 135 euros, et sont systématiquement sanctionnées du retrait d'un point sur le permis.

Un abus, selon l'association 40 millions d'automobilistes

L'association 40 millions d'automobilistes dénonce des "sommes faramineuses ponctionnées injustement dans la poche des conducteurs", et rappelle que la France est particulièrement sévère pour ce type d'écarts de conduite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'association appelle le gouvernement à changer de logiciel, et à se concentrer davantage sur la prévention et la lutte contre l'alcool et la drogue au volant.

Recommandation de la Cour des comptes

La Cour des comptes, dans un rapport de l'été 2021, recommandait aussi de clarifier les objectifs d'implantations des radars et de sortir du tout-répressif.

L'association Prévention routière rappelle de son côté la nécessité de fixer des seuils pour verbaliser, mais insiste sur la nécessité de faire de la pédagogie pour accompagner chaque contravention.

Le gouvernement rappelle qu'avec la marge technique en vigueur depuis 2009, les procès verbaux pour des dépassements de 1 km/h de la vitesse autorisée correspondent en réalité à des vitesses enregistrées de plus de 6 km/h au-dessus de la limite.