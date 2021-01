En 2020, les escroqueries sur internet ont triplé en Mayenne

En Mayenne, les arnaques sur internet et par téléphone ont triplé l'an dernier d'après la gendarmerie. Des escroqueries qui ont explosé en raison notamment de la crise de la Covid-19 : plus de transactions sur internet, davantage de télétravail et donc plus de hackers.

En Mayenne, les arnaques sur internet et par téléphone ont triplé d'après la gendarmerie en 2020. Des escroqueries qui ont explosé en raison notamment de la crise de la Covid-19 : plus de transactions sur internet, davantage de télétravail et donc plus de hackers. Chez nous, les particuliers sont souvent les victimes mais aussi des sociétés privées.

Illustration de cette série d'arnaques qui a touché en 2020 notre département : une entreprise a récemment perdu près de 120.000 euros dans une escroquerie, de la délinquance aux faux ordres de virement observe l'officier de prévention de la gendarmerie, Éric Avdeew : "on a une délinquance plus organisée, plus structurée qui parvient à savoir comment l'entreprise fonctionne, pour donner l'impression au comptable qu'il est en contact avec le patron".

Parfois les escrocs utilisent même l'intelligence artificielle, ils sont capables de reproduire la voix d'un donneur d'ordre pour des transactions au téléphone. Avec internet, la technique de l'hameçonnage est aussi fréquemment utilisée : "déjà il faudrait protéger tous les systèmes informatiques des entreprises puis prévoir un protocole, en cas de paiement d'une forte somme d'argent, déconnecté d'internet afin que le comptable sache si c'est vraiment le chef d'entreprise qui lui a donné l'ordre de faire un virement". Et si c'est trop tard, la gendarmerie conseille en premier lieu de prévenir sa banque et de ne plus toucher aux ordinateurs jusqu'à l'arrivée des enquêteurs.

Un signe de plus que ces arnaques ont explosé en Mayenne l'an dernier : le Parquet de Laval explique avoir davantage d'enquêtes judiciaires en cours sur ce délicat sujet.